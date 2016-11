Die Zwerge: Ohne Day-One-Patch auf Xbox One wohl nicht spielbar; Djerun im Trailer - 4Players.de

Nachdem Boindil Zweiklinge Rodario und Narmora aus dem Fantasy-Rollenspiel Die Zwerge vorgestellt wurden, geht es im vierten Clip um Djerun. Der drei Meter große Metallberg und Leibwächter der Maga Andokai gehört ebenfalls zu Tungdils Heldengruppe. "Doch Vorsicht ist geboten, wenn diese Kampfmaschine zum Einsatz kommt, denn viele seiner Spezialattacken verletzen nicht nur Feinde, sondern auch Gefährten. Sogar mit seinen Grundattacken kann der langsame Nahkämpfer mehrere Gegner auf einmal treffen." Insgesamt 15 spielbare Charaktere wird es geben.Die Zwerge erscheint am 1. Dezember 2016 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One - als Box-Version im Handel und als digitaler Download. Die Konsolen-Versionen scheinen allerdings mit Performance-Problemen und allerlei Bugs zu kämpfen haben ( Bericht ). Mit einem großen Day-One-Patch sollen aber viele dieser Schwierigkeiten aus der Welt geschafft werden ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Meet The Dwarves Djerun