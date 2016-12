Die Zwerge: Performance-Patch für Xbox One; weitere Verbesserungen angekündigt - 4Players.de

"Bug behoben, der unter gewissen Umständen den Audio-Prozessor überlastete, was zu Rucklern oder gar "Freezes" führte

Mögliche auftretende Verzerrungen beim Sound in diversen Karten behoben

Mögliche "Lag-Spikes" in bestimmten Zonen entfernt, wie etwa "Marktplatz von Mirfudnia" oder "Außenbereich um Lot-Ionans Stollen"

Glitch behoben, der die Auswahl von Orten auf der Karte mit starken ruckeln erschwerte"

Für die Xbox-One-Version von Die Zwerge ist gestern ein Performance-Patch veröffentlicht worden. Dieses Update verbessert die allgemeine Performance auf dem Schlachtfeld durch folgende Maßnahmen:Die Entwickler empfehlen, "Die Zwerge nicht mittels einer externen Festplatte zu spielen, da es hier vereinzelt zu Performance-Einbrüchen kommen kann, je nach verwendetem Modell." Weitere Performance-Verbesserungen für alle Plattformen sollen zeitnah umgesetzt werden - besonders die Ladezeiten bei den Konsolen-Versionen stehen im Fokus der technischen Überarbeitung. Hier prüfen die Entwickler gerade, ob die Implementierung einer neuen Unity-Version signifikante Verbesserungen bringt.Letztes aktuelles Video: Children of the Smith - The Dwarves Soundtrack - Performed by Blind Guardian