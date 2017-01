Die Zwerge: Patch mit Performance-Verbesserungen und Bugfixes; nächstes Update bringt den "Challenge Mode" - 4Players.de

Decreased loading times between different scenes (the game loads most scenes at least twice as fast)

Decreased restart times in battles (65-75% faster restart times)

Improved performance through better audio playback handling

Removed framerate stutters due to audio processing in combat

Fixed an error in battle of Mifurdania

Fixed an error in the Golem battle

Fixed "Greater Healing Potion"

Improved performance in Toboribor

Improved moving on the worldmap

Fixed an error in portrait icons



KING Art Games hat - wie versprochen - einen weiteren Patch für Die Zwerge auf PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das Update behebt einige Bugs, nimmt viele Performance-Verbesserungen (kürzere Ladezeiten) vor und entfernt etwaiges Stottern im Kampf (aufgrund von Soundproblemen). Die Entwickler wollen sich nun auf einen größeren Inhaltspatch konzentieren. Dieser Patch erscheint voraussichtlich im März 2017 auf allen Plattformen und bietet unter anderem den "Challenge Mode", in dem die Spieler auf unterschiedlichen Karten mit bestimmten Herausforderungen konfrontiert werden, zum Beispiel möglichst lange gegen neue Gegner zu bestehen oder so schnell wie möglich eine bestimmte Anzahl Feinde auszuschalten.PS4Xbox OnePCLetztes aktuelles Video: Meet The Dwarves Bavragor