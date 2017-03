Die Zwerge: Patch bringt drei Herausforderungen, "Sehr-Leicht-Modus" und Performance-Verbesserungen - 4Players.de

Neue Spielmodi: drei unterschiedliche Herausforderungen auf sechs Karten

Drei Achievements für die Herausforderungen

Neue Kampagnen-Schwierigkeit "Sehr leicht" für alle, die nur die Story genießen möchten

Update der Spiel-Engine sorgt für verbesserte Performance

Türkische Sprachversion integriert

Kamera-Abfrage optimiert

Weitere Grafikoptionen

Freie Tastenbelegung integriert

Für Die Zwerge ist ein großes Update auf PC (5,4 GB), PS4 und Xbox One veröffentlicht worden, das mit den "Herausforderungen" drei neue Modi ins Spiel bringt. Der "Horde Modus" lässt die Spieler gegen immer stärkere Wellen von Gegnern antreten. In der "Zeitherausforderung" geht es darum, eine vorgegebene Zahl von Kontrahenten möglichst schnell ins Jenseits zu befördern. Bei "Jagd" steht schließlich die Hatz nach rucksacktragenden Orks auf dem Plan, die eilends davonrennen. Die drei Modi sind direkt aus dem Hauptmenü anwählbar. Für jedes Gefecht erhalten die Spieler Punkte, um nach und nach alle der 15 Helden für die Herausforderungen freizuschalten. Außerdem dokumentiert eine Highscore-Tafel die Erfolge.Patch-Notizen:Nur für Windows/Mac/Linux:Letztes aktuelles Video: Meet The Dwarves Bavragor