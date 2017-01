Die folgenden Spielszenen fassen grob den derzeitigen Entwicklungsstand zusammen: In Everspace springt der Spieler von einem Sektor in den nächsten, um prozedural erstellte Rohstoffe zu sammeln, die man auch aus Asteoriden sammeln kann und um ebenso zufällige Feinde zu bekämpfen. Mit der so erhaltenen Beute wird das eigene Raumschiff ausgebaut.Letztes aktuelles Video: Spielszenen