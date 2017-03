Everspace: Update 0.4 mit kolonialen Stationen steht zum Download bereit - 4Players.de

Ausrüstbare Upgrades sind im Hangar verfügbar

Verlassene Koloniale Stationen wurden hinzugefügt

Verschiedene Farben für die Spielerschiffe sind verfügbar

Alternative Startausrüstungen für Schiffe sind im Hangar verfügbar

Neue Gadgets: Notsignal, Nano-Extraktoren, Sensordrohnen wurden hinzugefügt

Neue Herausforderung 'Überlebe-einen-Kriegsschiff-Angriff' wurde hinzugefügt

Neue 1st Person-Ansicht ohne Cockpit ist verfügbar

Neues Spielerschiff: Kolonialer Jagdbomber wurde hinzugefügt

Änderungen bei den Perks: Diese sind nun unterteilt in Piloten- und Schiffs-Perks

Schiff-exklusive Perks wie 'Panzerung' für den Jagdbomber und 'Sensorenreichweite' für den Aufklärer wurden hinzugefügt

Neue Piloten-Perks 'Handeln' und 'Diplomatie” wurden hinzugefügt

Zwei neue Arten von Naturphänomenen wurden hinzugefügt

Ein neuer Planetentyp wurde hinzugefügt

Zusätzliche Stationstypen wurden hinzugefügt

Drohnenträger wurden als neue Feindesart hinzugefügt

Backer-Logbucheinträge sind nun verfügbar

Für Everspace (Vorabzugang/Early Access) steht das Update 0.4 für PC (Steam, GOG und Windows Store) und Xbox One zum Download bereit. Das Update umfasst Balance-Änderungen beim Jagdbomber, alternative Startausrüstungen, verschiedene Individualisierungsmöglichkeiten aller Spielerschiffe, neue Gadgets und verlassene "Koloniale Stationen". Spieler der Xbox-One- und der Windows-Store-Version erhalten automatisch auch das Update v0.3."Mit dem neuen Update wird der Spieler in bestimmten Sektoren auf Überreste Kolonialer Stationen stoßen, in denen spezielle permanente Schiffserweiterungen gefunden werden können. Diese sogenannten Sub-Routinen werden jeweils vor einem Lauf im Hangar ausgerüstet. Einige dieser Erweiterungen geben Boni auf verschiedene Schiffsattribute. Andere können den Spielstil komplett ändern, indem beispielsweise alle Feinde und Objekte auf dem Radar sichtbar gemacht werden, dafür wird der Spieler von seinen Verfolgern jedoch früher aufgespürt. An die wertvollen Sub-Routinen zu gelangen, ist aber nicht einfach: Die mitunter riesigen Wracks der Kolonialen Stationen sind mit massiven Sicherheitsmechanismen bestückt wie Selbstschussanlangen, Laserbarrieren, Kampfdrohnen und Sicherheitstüren. Eine weitere Gefahr stellen Plasmaentladungen dar, die das Spielerschiff abdrängen und bei heftiger Kollision mit Wrackteilen Schaden verursachen können.""Wie bereits in der Kickstarter-Kampagne visualisiert, können Spieler nun auch die Farben ihrer Raumschiffe verändern. Dabei können sie zusätzlich zur Standardfarbpalette weitere Farben in Form von Blaupausen im Gefecht erbeuten. Durch Kombination einer Grundfarbe für den Schiffsrumpf mit zwei zusätzlichen Akzentfarben können Spieler im Hangar ihren Raumschiffen einen ganz individuellen Look verpassen. Ebenfalls neu sind die zwei alternativen Startausrüstungen, die im jeweils verwendeten Schiff beim Erreichen neuer Sektoren freigeschaltet werden. Diese zusätzlichen Startausrüstungen für jedes Schiff erlauben einen völlig neuen Spielstil insbesondere zum Beginn eines Laufs."Update v0.4 im Überblick ( Change-Log ):Update v0.3 im Überblick:Durch die Umstellung auf die Unreal Engine 4.14 wurde zudem die Grundlage geschaffen, alle weiteren Updates simultan auf allen bereits unterstützen Plattformen zu veröffentlichen. "Mac-User müssen sich aufgrund einiger Fehler, die nach der Migration auf die Unreal Engine 4.14 aufgetreten sind, noch etwas gedulden. Der Veröffentlichungstermin auf Linux ist aufgrund eines immer ungelösten Grafikproblems unter OpenGL 4.0 nach wie vor ungewiss."Letztes aktuelles Video: Spielszenen