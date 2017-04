Everspace: Update 0.7: Schnellreise-Portale, Alien-Rasse und weitere Verbesserungen - 4Players.de

Mit dem letzten großen Update (Version 0.7) vor der Veröffentlichung der Vollversion von Everspace halten eine Alien-Rasse, Schnellreise-Portale, funktionsfähige Cockpit-Anzeigen sowie zahlreiche Verbesserungen Einzug in den Weltraum-Shooter von Rockfish Games. Das Update steht bei Steam, GOG.com sowie im Xbox und Windows Store zum Download bereit ( Change-Log )."Mit dem neuesten Update werden Spieler auf die Überreste einer uralten, mysteriösen Alien-Rasse stoßen. Deren antike Ruinen fungieren als Portale, mit denen der Spieler Abkürzungen auf seiner Reise durchs Weltall nehmen kann. Außerdem sind dort wertvolle Glyphen zu finden, die ähnlich wie die zuvor eingeführten Subroutinen funktionieren. Allerdings bieten Glyphen weitaus fantastischere Effekte, die somit einen wesentlichen Einfluss auf das Spielverhalten haben. An diese zu gelangen, wird jedoch kein leichtes Unterfangen sein, denn zuvor steht die Begegnung mit der übermächtigen Alien-Rasse selbst an. Des Weiteren wurden funktionale Cockpit-Anzeigen für sämtliche Spielerschiffe hinzugefügt. In Kombination mit den bereits bekannten HUD-Elementen können Piloten ab sofort Informationen über aufgeschaltete Ziele sowie den Schadensstatus der eigenen Schiffskomponenten direkt auf den Bildschirmen ablesen. Dank dieser Funktion können Puristen nun auch die HUD-Elemente in der Cockpit-Ansicht ausschalten und sich ganz auf die Anzeigen der Instrumente verlassen.""Der bereits mit dem letzten Update deutlich aufgewertete Koloniale Jagdbomber erhält jetzt noch ein weiteres neues und exklusives Gadget: den Raketengeschützturm. Dieses mächtige Gerät feuert automatisch Salven zielsuchender Projektile von zerstörerischer Wirkung, jedoch mit dem Nachteil langer Ladezeiten zwischen den einzelnen Schüssen. Ferner wurde die flüssige sowie qualitative Darstellung des Spiels abermals optimiert, die gelegentlichen Abstürze innerhalb der kürzlich eingeführten Kolonialen Stationen auf der Xbox One behoben sowie die Namen der Unterstützer aus der Crowdfunding-Kampagne an mehreren Stellen im Spiel aufgenommen."Dank der Zusammenarbeit mit EuroVideo Medien kann zudem die Steelbook-Version für PC über die Webseiten von Amazon, MediaMarkt und Saturn zum Preis von 39,99 Euro vorbestellt werden.Letztes aktuelles Video: Spielszenen