Everspace: Patch bringt Hardcore-Modus und Joystick-Unterstützung - 4Players.de

Rockfish Games hat ein umfangreiches Update für Everspace auf Steam und GOG.com veröffentlicht. Mit der Aktualisierung kommen der Hardcore-Modus und konfigurierbare Joystick-, HOTAS-und TrackIR-Unterstützung hinzu ( Change-Log ). Des Weiteren sind der Soundtrack und das digitale Artbook nun verfügbar - sowie ein Upgrade auf die Deluxe Edition (8,99 Euro).Der eigenständige Hardcore-Modus bietet eine Herausforderung für erfahrene Piloten. Der Schwierigkeitsgrad entspricht der Stufe 'schwer', jedoch können Spieler ihre Startbedingungen nicht verbessern. Jede Partie beginnt mit demselben Satz an Piloten-Perks, aber ohne jegliche Schiffs-Perks. Letztere kann der Spieler am Ende eines Sektors upgraden, vorausgesetzt man hat zuvor ausreichend Credits eingesammelt. Der Hardcore-Modus wartet außerdem mit einer weiteren Überraschung auf: Vor dem Eintritt in einen neuen Sektor muss sich der Spieler für eines von zwei zufälligen Handicaps entscheiden."Obwohl das erweiterte Finanzierungsziel für HOTAS-Support nicht freigeschaltet wurde, hat Rockfish Games die frei konfigurierbare Unterstützung für Joysticks aufgrund von leidenschaftlichem Feedback der Community hinzugefügt. Damit können Weltraumenthusiasten jetzt das Layout der Steuerung ganz nach ihren Wünschen anpassen, in dem sie die Belegung der Buttons und Achsen individuell vornehmen und sogar die Joystick-Empfindlichkeit sowie den Bereich der Deadzone einstellen. (...) Mit dem umfangreichen Update erhielten außerdem weitere von der Community gewünschten Features und Verbesserungen Einzug: So gibt es jetzt Optionen um Motion Blur, Chromatic Aberration, verschiedene Arten von Anti-Aliasing, Screen Percentage im Nicht-VR-Modus und Colorblind-Modus ein- bzw. auszuschalten. Ferner wurden Maus-und-Tastatur-Steuerung sowie weitere Verbesserungen in VR hinzugefügt", schreiben die Entwickler."Everspace spielt sich natürlich immer noch so rasant wie zuvor und daher denken wir, dass Maus-plus-Tastatur nach wie vor die beste Art der Steuerung ist. Dennoch wollten viele Fans die Joystick-Steuerung unbedingt und wir haben sie laut und deutlich verstanden: Ab sofort kann jeder auch mit Joysticks sein Raumschiff steuern, um sich auf eine gefährliche Reise in Everspace zu begeben", so Michael Schade, Geschäftsführer und Mitgründer von Rockfish Games.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer