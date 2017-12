Everspace: Hardcore-Modus für Xbox One verfügbar

Rockfish Games hat den Hardcore-Modus als kostenloses Update für Everspace auf Xbox One und im Windows 10 Store veröffentlicht. Der eigenständige Hardcore-Modus bietet eine Herausforderung für erfahrene Piloten. Der Schwierigkeitsgrad entspricht der Stufe 'schwer', jedoch können Spieler ihre Startbedingungen nicht verbessern. Jede Partie beginnt mit demselben Satz an Piloten-Perks, aber ohne jegliche Schiffs-Perks. Letztere kann der Spieler am Ende eines Sektors upgraden, vorausgesetzt man hat zuvor ausreichend Credits eingesammelt. "Der Hardcore-Modus wartet außerdem mit einer weiteren Überraschung auf: Vor dem Eintritt in einen neuen Sektor muss sich der Spieler für eines von zwei zufälligen Handicaps entscheiden - vom Kraftstoffleck, über das Weiterlaufen des Gefechts während das Spielmenü geöffnet ist, bis hin zu überall erscheinenden Sprung-Störsendern oder sogar einem besonderen Retro-Game-Modus mit 90er Jahre Sound und Optik", erklären die Entwickler."Wir freuen uns, dass der Hardcore Modus den erfahrenen Everspace Piloten eine vollkommen neue Erfahrung auf Xbox One und Windows 10 bietet - inklusive XPA Support", sagt Chris Charla, Director ID@Xbox at Microsoft. "Seit Everspace vor über einem Jahr als Xbox Game Preview gestartet ist, hat sich bereits viel getan und wir können kaum erwarten zu hören, was Rockfish als nächstes für Everspace geplant hat.""Mit dem Release des Hardcore Modus auf der Xbox One haben wir nun erfolgreich unser letztes Versprechen der Kickstarterkampagne von 2015 erfüllt", sagt Michael Schade, CEO und Mitgründer von Rockfish Games. "Aber wir haben noch mehr geplant: Derzeit arbeiten wir an der Migration des Projekts auf die Unreal Engine 4.17, um für die Xbox One X auch Support für native 4k Auflösung zu bieten. Dies wird als weiteres kostenloses Update bereit gestellt werden - zeitgleich zur Veröffentlichung des heiß erwarteten Add-Ons Everspace - Encounters für alle Geräte der Xbox One Familie im ersten Quartal nächsten Jahres."Letztes aktuelles Video: Hardcore-Modus