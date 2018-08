Everspace: Stellar Edition des Weltraum-Shooters für Switch angekündigt - 4Players.de

Das Hamburger Entwicklerstudio Rockfish Games hat im Rahmen der gamescom in Köln eine Umsetzung ihres 3D-Weltraum-Shooters Everspace für Nintendo Switch angekündigt. Die Switch-Adaption soll im Dezember 2018 als Stellar Edition im eShop und Einzelhandel erscheinen und neben dem Hauptspiel und der Erweiterung Everspace - Encounters auch ein Everspace-Artbook sowie den kompletten Soundtrack mit über 60 Titeln enthalten."Dank des rasanten und leicht zugänglichem Gameplay mit vergleichsweise kurzen Spiel-Sessions sowie automatischem Zwischenspeichern beim jedem Sprung in einen neuen Level, eignet sich EVERSPACE auch hervorragend zum Spielen unterwegs auf der mobilen Switch-Konsole, ohne dass die Langzeitmotivation verloren geht. Der Spieler kann jederzeit aufhören zu spielen und kann dann unterwegs im Bus oder wo auch immer an genau der Stelle einfach weiterspielen," so Michael Schade, Gründer und Geschäftsführer von Rockfish Games.