Grip: Drum and Bass von Full Kontakt begleitet den rasanten Arcade-Racer - 4Players.de

Ähnlich wie in den geistigen Vorgängern der Rollcage-Serie wird auch in Grip Drum and Bass zu hören sein, wie das nachfolgende Video klar macht. Full Kontakt zeichnet für die Beats verantwortlich und wer sich einen ausführlichen Eindruck von der Musik verschaffen möchte, finden auf SoundCloud fünf längere Auszüge zum Probehören.Grip befindet sich als Early-Access-Titel mithilfe des Feedbacks von Spielern in Entwicklung und soll bis Mitte des Jahres fertiggestellt werden. Eine Veröffentlichung für noch nich spezifizierte Konsolen ist ebenfalls geplant. Vor einiger Zeit war noch von einer PlayStation-4-Version sowie der Möglichkeit weiterer Umsetzungen die Rede.In unserer Vorschau hinterließ das rasante Rennspiel bereits einen sehr guten Eindruck und hat sich seitdem ähnlich vielversprechend weiterentwickelt.Letztes aktuelles Video: Soundtrack-Trailer