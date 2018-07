GRIP: "Carkour-Modus" mit besonderen Fahr-Herausforderungen - 4Players.de

In dem futuristischen Rennspiel GRIP wird es einen "Carkour-Modus" geben. In diesem Spielmodus gilt es 19 verschiedene Herausforderungen mit den Fahrzeugen zu bewältigen, wobei die letzte Carkour-Karte vielmehr ein offener Spielplatz voller Rampen, Korkenzieher, Half-Pipes, Loopings, fliegender Streckenelemente und Co. sein soll. Dieser Modus soll sich an Spieler richten, die sich auf die Verbesserung ihres Timings und ihres räumlichen Vorstellungsvermögens konzentrieren möchten - abseits der Kampagne und des Mehrspieler-Modus.Der futuristische "Combat-Racer" GRIP von Caged Element Inc. und Wired Productions Ltd. wird im Herbst 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Um in GRIP als erster über die Ziellinie zu kommen, müssen Spieler nicht nur sehr schnell fahren, sie können auch Gegner und Teile der Rennstrecke zerstören, um sich den Sieg zu sichern."In GRIP rasen die Spieler über 22 (...) Strecken auf einer vielzahl fremdartiger Welten. Um die Ziellinie zu erreichen, können Spieler neun (...) Waffen und Power-Ups einsetzen, mit denen sie ihre Gegner Staub schmecken lassen können: Schilde, Turbo-Boosts und sogar Explosivgeschosse, Minen sowie Raketen. Neben anderen Fahrzeugen ist auch die Umgebung zerstörbar: Spieler können sich ihren Weg durch Gebäude freischießen oder sie über den Köpfen ihrer Gegner einstürzen lassen. Insgesamt stehen 15 Fahrzeuge zur Auswahl - manche von ihnen schnell und wendig, andere sind riesig und schwer gepanzert. Alle Fahrzeuge können mit Paint-Jobs, Reifensätzen, Verzierungen und weiteren Details individualisiert werden."Letztes aktuelles Video: Introducing Carkour