GRIP: Combat Racing: Termin des futuristischen "Combat-Racers" à la Rollcage steht fest - 4Players.de

Aktualisierung vom 02. August 2018, 15:32 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 01. August 2018, 18:05 Uhr:

Wired Productions und Caged Element haben nun offiziell bestätigt, dass GRIP: Combat Racing am 6. November 2018 auf PC (Early-Access-Ende), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen wird. Gestern war lediglich der PS4-Termin bekanntgegeben worden."Je näher wir mit GRIP: Combat Racing der Ziellinie kommen, desto aufgeregter sind wir", berichtet Chris Mallinson, Game Director bei Caged Element. "Es ist ein schon fast surreal zu sehen, wie aus diesem ursprünglich kleinen aber leidenschaftlichem Projekt, das umfangreiche, verrückte Rennspielerlebnis wurde, in das Gamer schon bald eintauchen dürfen."GRIP: Combat Racing wird am 6. November 2018 für PlayStation 4 erscheinen, dies haben die Entwickler im PlayStation Blog bestätigt. Ob die Umsetzungen für PC (Early-Access-Ende), Switch und Xbox One ebenfalls am gleichen Tag veröffentlicht werden, ist noch unklar, aber wahrscheinlich.Rob Baker (Principal Programmer bei Caged Element) schreibt im PlayStation Blog : "Das Spiel wurde mit der Unreal Engine 4 entwickelt, eine komplett andere Herangehensweise als die native Programmierung auf der originalen PlayStation. Zusammen mit PhysX war es uns so möglich, die Hardware der PS4 und PS4 Pro voll auszunutzen. Wir hoffen ihr stimmt uns zu, dass GRIP ein atemberaubend schönes Spiel ist. Wir kommen dem Ende der Entwicklung entgegen, aber wir freuen uns bestätigen zu können, dass das Spiel HDR auf beiden Plattformen unterstützen wird. Die PS4 Pro-Version bekommt eine Reihe anderer Optimierungen. Unser Ziel ist 60 FPS-Gameplay zum Launch.""In GRIP rasen die Spieler über 22 (...) Strecken auf einer vielzahl fremdartiger Welten. Um die Ziellinie zu erreichen, können Spieler neun (...) Waffen und Power-Ups einsetzen, mit denen sie ihre Gegner Staub schmecken lassen können: Schilde, Turbo-Boosts und sogar Explosivgeschosse, Minen sowie Raketen. Neben anderen Fahrzeugen ist auch die Umgebung zerstörbar: Spieler können sich ihren Weg durch Gebäude freischießen oder sie über den Köpfen ihrer Gegner einstürzen lassen. Insgesamt stehen 15 Fahrzeuge zur Auswahl - manche von ihnen schnell und wendig, andere sind riesig und schwer gepanzert. Alle Fahrzeuge können mit Paint-Jobs, Reifensätzen, Verzierungen und weiteren Details individualisiert werden."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer