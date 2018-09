GRIP: Combat Racing: Überblick über den Mehrspieler-Modus des futuristischen Rennspiels - 4Players.de

Im folgenden Trailer zu GRIP: Combat Racing wird der Multiplayer-Teil des Hochgeschwindigkeitsrennspiels vorgestellt. GRIP ermöglicht Rennen mit zwei bis vier Spielern auf der heimischen Couch im Splitscreen-Modus. Zusätzlich wird ein Arenamodus geboten. Online dürfen zehn Spieler gegeneinander antreten. Diverse Konfigurationsmöglichkeiten erlauben es nicht nur, das eigene Auto an die Gegebenheiten der Strecke anzupassen, sondern auch eigene Turniere mit individuellen Regeln zu erstellen. Diese können sowohl lokal als auch online ausgetragen werden. Auch Online-Leaderboards für Carkour- und Race-Modi werden geboten.Wired Productions: "GRIP: Combat Racing bietet 15 unterschiedliche Autos und 22 Strecken auf fremdartigen Welten. Um als Erster die Ziellinie zu überqueren, sind alle Mittel recht, vom unsanften Rempler mit dem Wagen bis hin zum Waffeneinsatz, denn nur der Stärkste gewinnt. Hinzu kommen 19 fordernde Carkour-Strecken, die dem Spieler alles Geschick und eine perfekte Linienwahl abverlangen, um das Ziel überhaupt zu erreichen."PC-Spieler können bereits jetzt auf Steam für 24,99 Euro zur Early Access-Version greifen. Konsolenspieler auf PS4, Switch und Xbox One müssen sich noch bis zum finalen Release am 6. November 2018 gedulden, wenn GRIP: Combat Racing offiziell erscheint.Letztes aktuelles Video: Splitscreen Trailer