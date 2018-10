Caged Element, Wired Productions und Nintendo haben einen Trailer zur Switch-Fassung von GRIP: Combat Racing veröffentlicht (siehe unten), der Steuerung und Features des Arcade-Racers vorstellt. Der geistige Rollcage-Nachfolger soll am 6. November 2018 auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer