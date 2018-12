GRIP: Combat Racing: Ausblick auf die nächsten vier Updates - 4Players.de

Nach dem erfolgreichen Start auf PC und Konsolen haben Indie-Publisher Wired Productions und Entwickler Caged Element bekannt gegeben, welche Verbesserungen und Updates in den nächsten Monaten an GRIP: Combat Racing vorgenommen werden sollen.So soll zunächst im Dezember 2018 ein Update erscheinen, das die Strecken verbessert und Bugs behebt. Im Januar 2019 soll das "Big Ass Update" die Computeringelligenz und die Balance optimieren. Für Februar 2019 sind Team-Modi und neue Strecken angedacht. Im März 2019 sollen neue Fahrzeuge hinzukommen. Zusätzlich zur Roadmap wird GRIP: Combat Racing im Jahr 2019 mit einer eigenen "Race Series" einen Schritt in Richtung Wettkampf bzw. eSports machen."GRIP ist bereits jetzt meilenweit von seiner Early Access-Fassung entfernt, diesen Weg wollen wir jetzt weitergehen", so Chris Mallinson, Game Director bei Caged Element. "Angefangen haben wir mit ultimativem, von Rollcage-inspiriertem Gameplay - jetzt blicken wir nach vorne und bewegen uns auf die nächste Phase zu. Dabei haben wir so viele aufregende Ideen, die wir so schnell wie möglich mit den Fans teilen wollen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer