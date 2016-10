Flying Tigers: Shadows over China: Rocket-Match-Update spendiert der Luftkampf-Action einen neuen Mehrspielermodus - 4Players.de

Die schwedischen Indie-Entwickler Ace Maddox haben ein Update (0.9.8.0) für die Early-Access-Fassung von Flying Tigers: Shadows Over China via Steam veröffentlicht . Damit wird der historischen Luftkampf-Action u. a. ein neuer Mehrspielermodus namens Rocket Match hinzugefügt, in dem sich zwei bis 16 Spieler über der Wüste Gobi mit raketenbewaffneten Kampfflugzeugen wie der P-80A "Shooting Star", der P-38L Lightning, der Ki-201 "Fire Dragon", der Mizuno II "Divine Dragon", der I-16 Polikarpov oder der P-51D Mustang explosive Luftschlachten liefern können. Zudem gebe es neue Sprachaufnahmen, Fliegermodelle und -Skins, Cockpit- und FoV-Anpassungen (Field of View) sowie neue Helligkeits- und Fadenkreuzoptionen. Mehr dazu in folgendem Video:Letztes aktuelles Video: Rocket-Match-Update