Marvel Games: Stan Lee, Frontmann des Marvel-Universums, ist tot - 4Players.de

Stan Lee ist tot. Der US-amerikanische Comicautor und -redakteur wurde am 28. Dezember 1922 als Stanley Martin Lieber in New York geboren und starb heute mit 95 Jahren in Los Angeles. Stan schrieb (laut Nachruf von Disney) praktisch jeden Marvel-Titel und arbeitete mit Koryphäen wie Jack Kirby, Steve Ditko, Don Heck, Gene Colan und John Romita zusammen und begann, ein ineinander übergreifendes Comic-Universum mit vergleichsweise komplexen Geschichten und Charakteren aufzubauen. Gemeinsam mit seinen Künstlern entstanden unter anderem Fantastic Four, Spider-Man, Thor, Iron Man, The Hulk, X-Men und viele andere. "Heute ist es fast unmöglich, einen Teil des Marvel-Universums zu finden, an dem Stan nicht irgendwie beteiligt war", heißt es.Bob Iger (Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer, The Walt Disney Company): "Stan Lee war so außergewöhnlich wie die Charaktere, die er erschuf. Stan war ein eigener Superheld für Marvel-Fans auf der ganzen Welt und hatte die Kraft, zu inspirieren, zu unterhalten und zu verbinden. Das Ausmaß seiner Vorstellungskraft wurde nur durch die Größe seines Herzens überschritten."Die Charaktere, die er gemeinsam mit anderen Mitarbeitern erschuf, sind nicht nur in den Comics oder den mittlerweile sehr populären Kinofilmen, in denen er oft eine kleine Gastrolle hatte, vertreten. Auch in zahlreichen Computer- und Videospielen trifft man auf Figuren mit seiner Handschrift - wie zum Beispiel in Marvel's Spider-Man auf PlayStation 4 oder auch in dem Avengers -Titel, der gerade bei Square Enix entsteht.