Steam: Valve stellt erweiterte DualShock-4-Unterstützung in Aussicht - 4Players.de

Bildquelle: Gamasutra

Auf den Steam Dev Days in Seattle hat Jeff Bellinghausen von Valve Software verkündet, dass sich ein Update in der Pipeline befinde, mit der man die Unterstützung des DualShock-4-Controllers der PlayStation 4 auf Steam weiter ausbauen werde.So solle man zukünftig nicht nur die Tasten und Sticks, sondern auch das Touchpad und die Bewegunssensoren von Sonys Gamepad mit Funktionen belegen können, wodurch es sich quasi wie ein Steam Controller verwenden lasse, so Defender's-Quest-Entwickler Lars Doucet während der Präsentation. Darüber hinaus plane man, zukünftig auch noch andere Controller zu unterstützen.Letztes aktuelles Video: Steam VR Mixed-Reality-Experiment