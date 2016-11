Steam: Steam VR: Valve stellt Unterstützung für Mac und Linux in Aussicht - 4Players.de

Innerhalb der nächsten Monaten sollen Nutzer von Mac OSX und Linux Beta-Versionen von Steam VR zur Verfügung gestellt werden, damit man auch ohne Windows als Betriebssystem verstärkt in die virtuelle Realität eintauchen kann. Das hat nach Angaben der Webseite " Road to VR " Joe Ludwig von Valve im Rahmen einer Präsentation bei der Steam Dev Days angekündigt. Darüber hinaus hat er betont, dass das Unternehmen der Auffassung sei, dass VR für Innovationen so offen wie möglich sein sollte.Allerdings sollte man sich nicht zu früh freuen: Die meisten Anwendungen von Steam VR nutzen derzeit noch die Microsoft-Schnittstelle DirectX und sind damit an Windows gebunden. Die Anwendung von OpenGL oder der Vulkan API bilden aktuell die Ausnahme im Portfolio von Steam VR.Bei Oculus steht man einem solchen Vorhaben deutlich reservierter gegenüber und hat ähnliche Pläne vorerst auf Eis gelegt. So kritisierte Oculus-Gründer Palmer Luckey vor allem die Hardware von Apple, die seine Meinung nach nicht leistungsfähig genug ist , um die Anforderungen von VR zu erfüllen.Letztes aktuelles Video: Steam VR Mixed-Reality-Experiment