Steam: Winteraktion 2016 gestartet: "Tausende von Spielen" werden mit Rabatt angeboten - 4Players.de

Alle Jahre wieder: Bei Steam ist der große " Winter Sale 2016 " bzw. die "Steam Winteraktion 2016" gestartet worden. Im Rahmen der Rabattaktion werden "Tausende von Spielen" auf der digitalen Vertriebsplattform von Valve Software vergünstigt angeboten. Außerdem können Stimmen für die "Steam Awards" abgegeben werden (pro Tag eine Kategorie; außer am 30. Dezember). Die Aktion läuft diesmal bis zum 2. Januar 2017 um 19 Uhr. Abermals gibt es keine Blitzangebote, stattdessen werden täglich einige ausgewählte Titel in prominenterer Form präsentiert.Zu den heutigen Top-Angeboten gehören die Doom-Reihe (-40% ~ -67%), Insurgency (-80%), Master of Orion (-50%), Hyper Light Drifter (-40%), Just-Cause-Reihe (-66% ~ -75%), The Long Dark (-50%), Civilization-Reihe (-10% ~ -92%), Landwirtschafts-Simulator 17 (-15%), Assetto Corsa (-40%), Baldur's Gate 2 Enhanced Edition (-60%), Cities Skylines (-75%), Total-War-Reihe (-25% ~ -75%), Project CARS (-67%), Grim Dawn (-45%), Darkest Dungeon (-50%) und Invisible Inc. (-70%.). Der Ansturm auf Steam scheint gerade so groß zu sein, dass die Store-Webseite manchmal ihren Dienst quittiert. Auch die Rabatte sind allem Anschein nach nicht immer korrekt zugewiesen.