Steam: Server, Webseite, Shop und Co. sind seit mehr als einer Stunde nicht erreichbar; Problem offenbar behoben - 4Players.de

rDy2Die hat geschrieben: Ich arbeite selber im Kundendienst und ich weiß was da für ein Mist ist wenn sich bei einer Störung Leute schon beschweren wenn sie während des Anrufs 5 Minuten warten mussten ist einfach nur zum kotzen.

Habe vor einiger Zeit bei O2 angerufen und habe 1 Stunde gewartet da die im Süden eine Großstörung hatten,

so what dann legt man den Hörer hin mit Lautsprecher und kümmert sich um anderen Kram.

Was so manche Leute für Vorstellungen haben da kann ich nur den Kopf schütteln.

Jetzt weiß ich wenigstens endlich mal, wie diese ominösen Kundendienstler ticken, die mich bei Unitymedia ne halbe Stunde in der Schleife warten lassen, mich dann mit irgendwelchen Ausreden belügen, mein Störungsticket nicht korrekt aufnehmen und mich wider Zusage nicht zurück rufen.Aber klar, richte ich meinen Tagesablauf halt einfach nach so einem Blödsinn aus und setze mich vors Telefon, anstatt schnell und unkompliziert ein Ticket erstellen zu können.Gibt schon einen Grund, warum Telekommunikationsdienstleister überall absolut verhasst sind. Servicewüste ist da schon ein absolutes Kompliment. Gäbe es in Deutschland einen funktionierenden Verbraucherschutz, wäre die Hälfte dieser Unternehmen mit ihren schäbigen Praktiken längst dicht.