Steam: Welche Spiele aus diesem Jahr haben sich mehr als eine Million Mal verkauft oder wurden mehr als eine Million Mal (Free-to-play) runtergeladen? - 4Players.de

The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition (Oktober): 5.798.412 ±63.153 Don't Starve Together Beta (April): 5.362.625 ±60.770 BioShock Remastered (September): 3.652.045 ±50.269 H1Z1: King of the Kill (Februar): 3.297.305 ±47.789 BioShock 2 Remastered (September): 3.225.954 ±47.274 Starbound (Juli): 2.640.515 ±42.804 Darksiders Warmastered Edition (November): 2.546.479 ±42.041 Stardew Valley (Februar): 1.931.950 ±36.649 Titan Quest Anniversary Edition (August): 1.787.603 ±35.261 DOOM (Mai): 1.515.922 ±32.483 Sid Meier's Civilization 6 (Oktober): 1.515.556 ±32.479 SpeedRunners (April): 1.291.443 ±29.991 Dark Souls 3 (April): 1.278.453 ±29.840 Rise of the Tomb Raider (Februar): 1.255.402 ±29.571 XCOM 2 (Februar): 1.100.626 ±27.694 Killing Floor 2 (November): 1.065.134 ±27.245 Tom Clancy's The Division (März): 1.063.121 ±27.219 Darkest Dungeon (Januar): 1.045.741 ±26.997 Plague Inc: Evolved (Februar): 1.044.644 ±26.983 Total War: Warhammer (Mai): 1.031.288 ±26.810

Heroes & Generals (Oktober): 12.937.114 ±93.387 *Free-to-play* Paladins (September): 6.426.662 ±66.428 *Free-to-play* ARK: Survival Of The Fittest (März): 6.076.496 ±64.625 *Free-to-play* Fractured Space (September): 2.131.548 ±38.486 *Free-to-play* Pro Evolution Soccer 2016 myClub (Februar): 1.870.113 ±36.061 *Free-to-play* Tree of Savior (English Ver.) (März): 1.716.252 ±34.553 *Free-to-play* Riders of Icarus (Juli): 1.532.937 ±32.664 *Free-to-play* Knight Online (Januar): 1.505.860 ±32.376 *Free-to-play* Sven Co-op (Januar): 1.458.842 ±31.868 *Free-to-play* Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - First Assault Online (Juli): 1.302.603 ±30.120 *Free-to-play* Infestation: The New Z (November): 1.277.539 ±29.830 *Free-to-play* Orcs Must Die! Unchained (März): 1.203.444 ±28.955 *Free-to-play* The Way of Life (Mai): 1.171.428 ±28.568 *Free-to-play* Worm.is: The Game (Mai): 1.096.784 ±27.646 *Free-to-play*

In diesem Jahr sind über 4.500 PC-Spiele auf Steam erschienen. Welche Titel aus diesem Jahr mehr als eine Million Mal verkauft oder runtergeladen (Free-to-play) wurden, zeigen die folgenden Listen, die mithilfe von Steamspy zusammengestellt wurden. Bei den "normalen" Spielen (Pay-to-play) liegt The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition mit fast 5,8 Millionen Besitzern in Führung, wobei zu beachten ist, dass alle Besitzer der Legendary Edition von Skyrim bzw. der drei großen Erweiterungen dieses Remake kostenlos erhalten haben. Auch BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, Darksiders Warmastered Edition und Titan Quest Anniversary Edition wurden kostenlos an die Besitzer des jeweiligen Originals verteilt.Titel (Erscheinungsmonat): Anzahl der "Besitzer" auf Steam ±KorrekturwertTitel (Erscheinungsmonat): Anzahl der "Besitzer" auf Steam ±Korrekturwert



(Stand: 28.12.2016; 21:30 Uhr)