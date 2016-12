Steam: Welche Spiele aus diesem Jahr haben sich mehr als eine Million Mal verkauft oder wurden mehr als eine Mio. Mal runtergeladen? - 4Players.de

NewRaven schrieb am 29.12.2016 um 12:32 Uhr

Also neben SpeedRunners finde ich auch den Erfolg von Plague Inc: Evolved und H1Z1 etwas sonderbar. Und wenn ich ehrlich bin, verwundert mich der Erfolg von StarBound auch, aber den kann ich im Gegensatz zu den anderen Titeln wenigstens noch ein wenig nachvollziehen...

Don't Starve Together gabs übrigens ebenfalls kostenlos für Besitzer des Originalspiels als es die Beta verlassen hat. Wenn die Zahlen erst jetzt ausgewertet wurden, ist das ebenfalls für alle Besitzer von Don't Starve ein kostenfreies Upgrade gewesen.

Das die alten Versionen übrigens in der Bibliothek bleiben, hat sowohl rechtliche Gründe (man darf dir nicht einfach etwas wegnehmen, was du gekauft hast und es durch etwas anderes ersetzen) als auch völlig logische Gründe - oft hat nämlich ein Remake/Remaster gänzlich andere Systemanforderungen als das Originalspiel. Ich würde zugegeben ziemlich ausflippen, wenn Steam einfach meine gekauften Spiele durch irgendwas anderes ersetzt. Und Spiele richtig löschen kann halt seit jeher nur der Support (und das ist auch gut so, sonst hätte selbiger nämlich vermutlich viel damit zu tun, versehentlich gelöschte Käufe wiederherzustellen). Also bekommt euren inneren Monk unter Kontrolle und blendet den Kram aus :D ;)