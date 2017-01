Steam: Valve nennt "Top 100 Bestseller 2016" nach Bruttoumsatz - 4Players.de

cM0 schrieb am 02.01.2017 um 00:33 Uhr

Generell sieht man dass der Markt auf dem Pc gut gemischt ist und es eigentlich aus jedem Bereich Titel gibt, die man recht weit oben findet. Umsatzzahlen hätte ich auch noch interessant gefunden, ist aber auch so eine schöne Übersicht.

Überraschend dass Civilization 6 auf Platz 2 ist. Nicht weil es schlecht ist, sondern der Release ist erst 2 Monate her.

No Man's Sky hätte ich nicht in den Top 10 erwartet. Wurde wohl von einigen vor den Tests gekauft und dann nicht zurückgegeben.

Außerdem sehr interessant dass Call of Duty: Infinite Warfare so weit hinten liegt. Ich weiß ja dass es nicht der Hit ist und die Marke auf Pc im Vergleich zu den Konsolen nicht so viel gespielt wird aber das hätte ich trotzdem nicht erwartet.