Steam: Über 33 Millionen täglich aktive Nutzer und 67 Millionen Nutzer im Monat - 4Players.de

Bei der Indigo-Konferenz 2017 in Utrecht hat Valve Software einige Daten über die digitale Vertriebsplattform verraten . Demnach sind bei Steam ungefähr 33 Millionen Nutzer täglich aktiv (Datenbasis: Juni 2017). Auf monatlicher Basis ist von 67 Millionen aktiven Nutzern die Rede. Zum Vergleich: Im PlayStation Network sind monatlich 70 Millionen Personen aktiv. Bei Xbox Live sind es 55 Millionen. Seit Januar 2016 sind ungefähr 26 Millionen neue Kunden hinzugekommen (ungefähr 1,5 Mio. pro Monat). Die meisten Umsätze (in Dollar) in diesem Jahr wurden in Nordamerika (34%), in Westeuropa (29%) und Asien (17%) erzielt. Danach folgten "russische Gebiete" (5%), Ozeanien (4%), Lateinamerika (3%) und "Sonstige" (8%).Noch bis zum 5. Juli läuft die diesjährige Sommerrabattaktion bei Steam . Bestverkauftes Spiel im Summer Sale 2017 ist PlayerUnknown's Battlegrounds, obwohl es gar nicht reduziert angeboten wird ( wir berichteten ). Weitere " Topseller " sind Grand Theft Auto 5, The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, Plaent Coaster, Counter-Strike: Global Offensive, NieR: Automata, H1Z1: King of the Kill, Stardew Valley, ARK: Survival Evolved, Rocket League und Miscreated.