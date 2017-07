Steam: Sommeraktion endet Mittwochabend; Valve läutet die "Summer Sale Zugabe" ein - 4Players.de

Die diesjährige Sommeraktion bei Steam endet morgen Abend um 19 Uhr und deswegen hat Valve Software bei der "Summer Sale Zugabe" die "besten Rabattangebote" auf der Shopseite zusammengefasst. Hervorgehoben werden die folgenden Einzeltitel: Black Desert Online (-20%; 7,99 Euro), Cities Skylines (-75%; 7,49 Euro), Counter-Strike: Global Offensive (-33%; 9,37 Euro), Dark Souls 3 (-60%; 23,99 Euro), Darkest Dungeon (-60%; 9,19 Euro), Euro Truck Simulator (-75%; 4,99 Euro), H1Z1 King of the Kill (-50%; 9,99 Euro), Hollow Knight (-34%; 9,89 Euro), Mittelerde: Schatten von Mordor - Game of the Year Edition (-80%; 3,99 Euro), NieR: Automata (-30%; 41,99 Euro), Prey (-34%; 39,59 Euro), Rocket League (-40%; 11,99 Euro), Stardew Valley (-40%; 8,39 Euro) und XCOM 2 (-67%; 16,49 Euro).Das Rabatt-Angebot umfasst die nachstehenden Spiele-Reihen (Franchisen): Arma, Civilization, Dishonored, Doom, Fallout, Ghost Recon, Grand Theft Auto, Rainbow Six, Sniper Elite, The Witcher, Tomb Raider, Total War und Watch Dogs.Werden zugleich noch die Topseller (Top-Verkäufe) betrachtet, kommen ARK: Survival Evolved (13,71 Euro), BioShock: The Collection (14,99 Euro), Dead Cells (14,44 Euro), Garry's Mod (4,99 Euro), Hitman: Die komplette erste Season (18,97 Euro), Left 4 Dead 2 (1,99 Euro), Ori and the Blind Forest: Definitive Edition (9,99 Euro), Planet Coaster (25,45 Euro), Rust (9,99 Euro), Subnautica (9,99 Euro), Steam Controller & Steam Link, Tales of Berseria (29,99 Euro), Terraria (4,99 Euro) und theHunter: Call of the Wild (20,99 Euro) hinzu.PlayerUnknown's Battlegrounds, Rainbow Six Siege, Astroneer, Friday the 13th: The Game, RimWorld, Call of Duty: Black Ops 3 - Zombies Chronicles (DLC) sowie Factorio werden ohne Rabatt angeboten. Trotzdem befinden sich die besagten Spiele unter den "Topsellern" auf Steam, wobei das Battle-Royale-Phänomen PlayerUnknown's Battlegrounds die gesamten Verkaufsscharts unangefochten anführt.