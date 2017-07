Steam: Bisher größte Bannwelle: 40.411 VAC-Ausschlüsse nach dem Summer Sale - 4Players.de

Valve Software hat nach dem Ende der Steam-Sommeraktion den Bannhammer geschwungen und über 40.000 Spieler von Servern, die von Valve Anti-Cheat (VAC) geschützt werden, ausgeschlossen . Im Durchschnitt werden zwischen 3.000 und 4.000 VAC-Bans wegen Schummeleien und Co. pro Tag verteilt, aber an dem besagten 6. Juli 2017 waren es 40.411 VAC-Ausschlüsse (Datenquelle: Steam Database ). Es ist die bisher "größte Bannwelle" seit Aufzeichnungsbeginn Mitte 2005.Ertappte Cheater, die sich beim "Summer Sale" noch mit Spielen zu reduzierten Preisen wie zum Beispiel Counter-Strike: Global Offensive versorgt haben, werden dadurch permanent von den offiziellen Servern ausgeschlossen. Gleichmaßen bedeutet ein VAC-Ausschluss, dass im Inventar befindliche Skins (CS:GO) nicht mehr verkauft werden können. Laut Vac-Ban.com sollen dadurch Inventar-Gegenstände im Wert von ungefähr 9.600 Dollar unschädlich gemacht worden sein.Ein VAC-Ban ist in der Regel auf ein bestimmtes Spiel bzw. die Server des Titels beschränkt, kann aber auch auf den kompletten Steam-Account ausgedehnt werden. Eine Liste mit allen Spielen, die Valve Anti-Cheat (VAC) verwenden, findet ihr hier . Weitere Details zu den VAC-Ausschlüssen können der Steam-Wissensdatenbank entnommen werden.Letztes aktuelles Video: Steam VR Mixed-Reality-Experiment