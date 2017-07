Steam: Nihon Falcom würde gerne seine gesamte Bibliothek auf der Valve-Plattform veröffentlichen - 4Players.de

Die Spieleschmiede Nihon Falcom will mit seinen Titeln nicht nur verstärkt auf der Switch durchstarten ( wir berichteten ). Auch Steam haben die Macher von der Ys-Reihe und The Legend of Heroes als Plattform ins Auge gefasst, auf der sie am liebsten ihre gesamte Bibliothek an vornehmlich als JRPG konzipierten Spielen veröffentlichen würden. Das gab zumindest Firmenpräsident Toshihiro Kondo im Gespräch mit TechRaptor zu Protokoll, wie DualShockers schreibt. Allerdings ist man dafür offenbar auch auf die Hilfe von externen Partnern angewiesen."Wir zögern nicht, Spiele auf Steam zu veröffentlichten. Da wir aber kein großes Team sind, müssen wir uns hauptsächlich auf Partner verlassen, die uns dabei helfen, eine PC-Portierung zu realisieren. Als wir damit begonnen haben, piele auf Steam zu veröffentlichen, waren wir zuerst unsicher, ob Spieler überhaupt unsere älteren Titel spielen wollen. Nachdem wir nach und nach Spiele bei Steam veröffentlicht und die positiven Reaktionen gesehen haben, mit denen unsere Erwrtungen sogar übertroffen wurden, wollen wir jetzt alle unsere Spiele auf Steam veröffentlichen."Bereits acht der letzten 12 Spiele von Nihon Falcom sind bereits via Steam auf dem PC erschienen. Momentan arbeitet Aksys Games für das Studio an einer Umsetzung von Tokyo Xanadu eX+, während XSEED Games sich um die PC-Konvertierung von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel kümmert. Beide sollen noch in diesem Jahr über die Plattform von Valve Software veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Steam VR Mixed-Reality-Experiment