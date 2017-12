Steam-Überblick: Die meistverkauften Spiele des Jahres 2017 (Pay-to-play und Free-to-play)

PlayerUnknown's Battlegrounds: 26.450.406 ± 153.573 (Early-Access-Start und Early-Access-Ende); nur ein Spiel hat sich jemals auf Steam besser als PUBG verkauft und das ist Counter-Strike: Global Offensive (38.403.266 ± 182,662; seit August 2012) ARK: Survival Evolved: 5.671.304 ± 72.678 (Early-Access-Ende) The Long Dark: 1.412.593 ± 36.430 (Early-Access-Ende) Cuphead: 1.241.190 ± 34.154 Divinity: Original Sin 2: 1.084.071 ± 31.924 (Early-Access-Ende) Gang Beasts: 1.024.967 ± 31.044 (Early-Access-Ende) Slime Rancher: 949.855 ± 29.887 (Early-Access-Ende) Stick Fight: The Game: 940.497 ± 29.739 Black Desert Online: 861.938 ± 28.473 Call of Duty: WW2: 824.505 ± 27.848 Ghost Recon Wildlands: 789.781 ± 27.257 Hollow Knight: 725.013 ± 26.117 Mittelerde: Schatten des Krieges: 698.416 ± 25.634 NieR: Automata: 688.319 ± 25.448 Conan Exiles: 668.617 ± 25.082 (Early-Access-Start) Portal Knights: 661.722 ± 24.952 (Early-Access-Ende) Total War: Warhammer 2: 638.080 ± 24.503 LEGO Worlds: 620.841 ± 24.170 (Early-Access-Ende) Youtubers Life: 583.901 ± 23.441 (Early-Access-Ende) Dead Cells: 578.237 ± 23.327 (Early-Access-Start) For Honor: 569.618 ± 23.153 Prey: 564.939 ± 23.058 Bold New World: 552.379 ± 22.800 Oxygen Not Included: 551.886 ± 22.790 (Early-Access-Start) Assassin's Creed Origins: 550.409 ± 22.760 Resident Evil 7 biohazard: 527.013 ± 22.271 Football Manager 2018: 526.767 ± 22.266 theHunter: Call of the Wild: 502.879 ± 21.756 Sniper Elite 4: 478.745 ± 21.228 Warhammer 40.000: Dawn of War 3: 468.894 ± 21.009

Unturned: 33.536.520 ± 171.607 Robocraft: 13.685.355 ± 111.967 Brawlhalla: 8.411.281 ± 88.261 Last Man Standing: 4.630.576 ± 65.742 Creativerse: 4.479.860 ± 64.673 Black Squad: 4.467.793 ± 64.587 Battlerite: 4.137.794 ± 62.177 Fallout Shelter: 3.943.981 ± 60.715 Dungeon Defenders 2: 3.348.751 ± 55.980 Fishing Planet: 3.010.872 ± 53.099

Über 7.600 Spiele und Programme sind in diesem Jahr auf Steam veröffentlicht worden. Die meistverkauften Titel des Jahres 2017 findet ihr in den folgenden beiden Listen - einmal für Pay-to-play-Titel und einmal für Free-to-play-Spiele.Die erste Auflistung umfasst ausschließlich Spiele, die im Jahr 2017 (inkl. Early-Access-Start) erschienen sind. Auch Spiele, die im Jahr 2017 die Early-Access-Phase beendet haben, sind enthalten. Titel, die Free-to-play (siehe eigene Liste) sind oder eine Zeit kostenlos erhältlich waren, sind nicht aufgeführt. Genannt werden die Gesamtverkaufszahlen seit Release.Titel: Anzahl der "Besitzer" auf Steam ± KorrekturwertTitel: Anzahl der "Besitzer" auf Steam ± Korrekturwert(Stand: 31.12.2017; 15:30 Uhr)Sämtliche Daten stammen von SteamSpy . Diese Zahlen sind nicht 100% genau, erlauben aber ein Gesamtbild der Popularität gewisser PC-Spiele auf der größten digitalen Vertriebsplattform. Details zum SteamSpy-Algorithmus findet ihr hier . Die Daten geben an, wie viele Benutzer das Spiel direkt im Steam Store gekauft oder einen Key aktiviert haben bzw. den Titel in ihrer Steam-Bibliothek (bei Free-to-play) haben. Diese Zahlen umfassen logischerweise keine Verkaufszahlen von anderen Plattformen wie GOG.com, Uplay (Ubisoft), Origin (EA), Windows 10 Store oder Blizzard Battle.net.