Steam: VR Spring Sale gestartet - 4Players.de

Valve Software hat einen VR Spring Sale bei Steam gestartet , bei dem Rabatte von bis zu 90 Prozent auf VR-Spiele gewährt werden. Dazu zählen z.B. Doom VFR (20,99 Euro, 30% Rabatt), Star Trek Bridge Crew (19,99 Euro, 60% Rabatt), Keep Talking and Nobody Explodes (7,49 Euro, 50% Rabatt), Battlezone (18,49 Euro, 50% Rabatt), Eagle Flight (9,99 Euro, 70% Rabatt), Batman Arkham VR (9,99 Euro, 50% Rabatt) sowie Superhot VR (17,24 Euro, 25% Rabatt).Die VR Frühlingsaktion läuft noch bis zum kommenden Montag.Letztes aktuelles Video: Steam VR Mixed-Reality-Experiment