Steam: Unterstützung des Nintendo Switch Pro Controllers wird getestet - 4Players.de

Valve Software arbeitet an der Unterstützung des Nintendo Switch Pro Controllers für Steam und bittet interessierte Spieler am Betatest ( Steam-Clientbeta ) teilzunehmen. Ausführliche Informationen zum Testlauf findet ihr hier Statement von Valve: "Unserer Meinung nach handelt es sich hierbei um ein Gerät mit Funktionen, die sich hervorragend mit unserem Steam-Katalog kombinieren lassen. Die Steuertasten (D-Pad) sind ideal für Kampfspiele und Plattformer geeignet und die Gyro-Sensoren ermöglichen ein besseres Zielen in Action- und Ego-Shooter-Spielen. Sie können dies testen, indem Sie (...) an der Steam-Clientbeta teilnehmen."Letztes aktuelles Video: Steam VR Mixed-Reality-Experiment