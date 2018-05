Steam: Kostenlos-Wochenende mit XCOM 2, Call of Duty WWII und Offworld Trading Company - 4Players.de

Bei Steam können am Wochenende wieder ausgewählte Spiele über einen begrenzten Zeitraum kostenlos gespielt werden. Neben For Honor (siehe News ) gesellen sich auch das Strategiespiel XCOM 2, die Echtzeit-Strategie Offworld Trading Company und der Mehrspielermodus des Shooters Call of Duty: WW2 zur Auswahl hinzu.Gleichzeitig gibt es für alle Kandidaten einen Rabatt zwischen 35 und 67 Prozent, falls man sich nach dem kostenlosen Ausprobieren zum Kauf entschließen sollte. Die Angebote sind bis zum kommenden Montag um 19 Uhr gültig.Letztes aktuelles Video: Steam VR Mixed-Reality-Experiment