Steam: Spiele- und Video-Streaming auf Android- und iOS-Geräte angekündigt - 4Players.de

Mit der "Steam Link App" und der "Steam Video App" möchte Valve Software das Angebot von Steam in den nächsten Wochen und Monaten erweitern . Beide Apps sollen kostenlos für Android und iOS erhältlich sein.Die Steam Link App, die in der 21. Kalenderwoche (21. Mai bis 27. Mai) an den Start gehen wird, soll es den Nutzern ermöglichen, ihre Steam-Spiele auf Android-Geräten (Telefon, Tablet, TV) und iOS-Geräten (iPhone, iPad, Apple TV) zu nutzen, während sie über ein 5-GHz-WLAN oder drahtgebundenes Ethernet mit einem Host-System (PC oder Mac) verbunden sind. Das jeweilige Spiel läuft auf dem PC oder Mac und wird dann auf die Android/iOS-Gerätschaften gestreamt. Die Steam Link App wird Unterstützung für den Steam Controller, MFI Controller und weitere Controller auf beiden Plattformen bieten.Später im Sommer wird die Steam Video App veröffentlicht, die es den Nutzern erlauben wird, Filme, die auf Steam verfügbar sind, direkt über Android- und iOS-Geräte via Wi-Fi oder LTE abzurufen. Die Inhalte soll man im Offline- und im Streaming-Modus nutzen können.Letztes aktuelles Video: Steam VR Mixed-Reality-Experiment