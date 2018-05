Steam: Steam Link App für iOS nicht zugelassen, Apple nennt Gründe - 4Players.de

Eigentlich gab Apple schon grünes Licht für die Steam Link App für iOS, die es ermöglicht, Inhalte vom PC direkt auf iOS-Geräte wie Apple TV zu streamen - und das sowohl kabellos als auch verkabelt. Doch schon kurze Zeit später wurde die App wieder entfernt, weil es offenbar zu Differenzen zwischen Apple und Valve im Hinblick auf die Veröffentlichung gekommen ist.Nach langem Schweigen wird Apples Marketingschef Phil Schiller nach Angaben von MacRumors im Redditforum konkreter, warum die Software abgelehnt wurde. Demnach verstößt die aktuelle Version der App gegen zahlreiche Linien des App-Stores. Schiller führt als Beispiele den Umgang mit nutzergenerierten Inhalten und In-App-Käufen an.Beim Magazin Touch Arcade wird derweil spekuliert, dass es Apple ein Dorn im Auge sein könnte, dass man manche Spiele über die App direkt bei Steam, aber nicht länger via AppStore kaufen würde. Bei MacStories sieht man es ähnlich und glaubt ebenfalls, dass vor allem die Möglichkeiten der In-App-Käufe zu einem Konflikt mit Apple und den Richtlinien geführt haben dürften.Laut Schiller befindet man sich derzeit in Gesprächen mit Valve Software, welche Änderungen für eine Veröffentlichung im Appstore an der Steam Link App vorgenommen werden müssten. Ob das Unternehmen von Gabe Newell aber überhaupt dazu bereit wäre, steht auf einem anderen Blatt Papier.Letztes aktuelles Video: Steam VR Mixed-Reality-Experiment