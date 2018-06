Steam: "Intergalactic Summer Sale": Sommer-Aktion 2018 mit Rabatten gestartet - 4Players.de

Bei Steam ist der "intergalactic Summer Sale" bzw. die diesjährige "Steam Sommer Aktion" angelaufen. Wie gewohnt werden auf der digitalen Vertriebsplattform diverse Spiele, Sammlungen und Pakete mit Rabatt angeboten. Abseits diverser Einzelrabatte gibt es jeweils 15 Top-Angebote, die 24 Stunden lang auf der Webseite in "hervorgehobener" Form präsentiert werden.Die ersten "Topangebote" sind: Bomber Crew (-50%; 7,49 Euro), Staxel (-25%; 14,99 Euro), die Fallout-Reihe (-30% bis 75%), Everspace (-67%; 9,23 Euro), Abandon Ship (-20%; 15,99 Euro), Transport Fever (-50%; 15,99 Euro), Squad (-40%; 22,19 Euro), The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (-20%; 31,99 Euro), Tyranny (-66%; 14,27 Euro), Desolate (-33%; 13,99 Euro), Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom (-40%; 35,99 Euro), Grim Dawn (-70%; 7,49 Euro), PUBG (-33%; 19,99 Euro), Dark and Light (-50%; 13,99 Euro) und Dead Cells (-40%; 11,99 Euro).Die Sommeraktion läuft vom 21. Juni bis zum 05. Juli 2018. Passend zum Start der Aktion zeigt sich Steam etwas überlastet.Letztes aktuelles Video: Steam VR Mixed-Reality-Experiment