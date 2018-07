Steam: Meistverkaufte Spiele seit Jahresanfang und die beliebtesten Summer-Sale-Titel im Überblick - 4Players.de

Platin: Plätze 1 bis 12

Gold: Plätze 13 bis 24

Silber: Plätze 25 bis 40

Civilization 6

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Far Cry 5

Grand Theft Auto 5

Jurassic World Evolution

Kingdom Come: Deliverance

PlayerUnknown's Battlegrounds

Rainbow Six Siege

Rocket League

Vermintide 2

Warframe

Ark: Survival Evolved

Assassin's Creed: Origins

Black Desert Online

Divinity Original Sin 2

DragonBall FighterZ

Final Fantasy 15 Windows Edition

Path of Exile

Stellaris

Subnautica

The Elder Scrolls Online

The Witcher 3: Wild Hunt

Total War: Warhammer 2

Arma 3

Cities: Skylines

Dark Souls 3

Dead By Daylight

Dying Light

Euro Truck Simulator 2

Fallout 4

Frostpunk

Ghost Recon Wildlands

Human: Fall Flat

NieR: Automata

Raft

Slay the Spire

Team Fortress 2

The Forest

War Thunder

Grand Theft Auto 5 (-67% für 19,79 Euro) The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-60% für 19,99 Euro) Final Fantasy 15 Windows Edition (-50% für 24,99 Euro) Divinity: Original Sin 2 (-20% für 35,99 Euro) Rocket League (-50% für 9,99 Euro) Kingdom Come: Deliverance (-30% für 34,99 Euro) Assassin's Creed Origins (-50% für 29,99 Euro) The Forest (-33% für 11,24 Euro) Fallout 4: Game of the Year Edition (-50% für 29,99 Euro) Squad (-40% für 22,19 Euro) ARK: Survival Evolved (-67% für 19,79 Euro) Rise of the Tomb Raider (-70% für 14,99 Euro) Black Desert Online (-50% für 4,99 Euro) PlayerUnknown's Battlegrounds (-33% für 19,99 Euro) ARK: Survival Evolved Season Pass (-50% für 19,99 Euro) Planet Coaster (-55% für 17,09 Euro) Dark Souls 3 (-75% für 14,99 Euro) Stardew Valley (-20% für 11,19 Euro) Dark Souls 3 Deluxe Edition (-70% für 25,49 Euro) Ghost Recon Wildlands (-67% für 19,79 Euro) Mittelerde: Schatten des Krieges (-66% für 20,39 Euro) Dead by Daylight (-50% für 9,99 Euro) Frostpunk (-15% für 25,49 Euro) Counter-Strike: Global Offensive (-50% für 6,24 Euro) Far Cry 5 (-25% für 44,99 Euro) ARK: Survival Evolved Explorer's Edition (-62% für 37,79 Euro) Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom (-40% für 35,99 Euro) The Division (-80% für 9,99 Euro) The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition (-50% für 19,99 Euro) Total War: Warhammer 2 (-25% für 44,99 Euro) Divinity: Original Sin - Enhanced Edition (-70% für 11,99 Euro) Prey (-50% für 14,99 Euro) Cities: Skylines (-75% für 6,99 Euro) Hellblade: Senua's Sacrifice (-40% für 17,99 Euro)

(nicht reduzierte Spiele ausgenommen)

Valve Software hat passend zum letzten Tag der Steam-Sommeraktion eine Liste mit den "Top-Sellern" vom 1. Januar 2018 bis "jetzt" veröffentlicht . Die Reihenfolge der aufgeführten Spiele ist alphabetisch (keine Rangliste). Konkrete Verkaufszahlen oder Umsätze wurden nicht verraten. Die Einteilung in die Kategorien Platin, Gold und Silber erfolgt nach der Platzierung in der Steam-Gesamtliste:Zu den bestverkauften Titeln, die auch in diesem Jahr erschienen sind, gehören Far Cry 5 Kingdom Come: Deliverance und Warhammer: Vermintide 2 Spiele-Empfehlungen auf Basis unserer Tests findet ihr übrigens auch auf unserer Kuratorenseite bei Steam . Die aktuellen Top-Seller beim Steam-Summer-Sale 2018 sind (Quelle: Top-Liste ):