Steam: Winteraktion 2018 gestartet: "Tausende von Spielen" werden mit Rabatt angeboten - 4Players.de

Liesel Weppen hat geschrieben: ? vor 10 Minuten

Selbst MMOGA und G2A mag zwar durchgehend Preise auf dem Niveau oder sogar unter den Steam-Salepreisen haben, dort gekauftes kannst du aber nicht refunden. Ausprobieren ist also nicht. Wenn ich ein Spiel nicht unbedingt haben will und mir daher nicht sicher bin, ob ich das überhaupt behalten will, zahle ich gerne 20% mehr auf Steam direkt und refunde es dann ggf.