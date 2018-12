Steam: Top-Listen: Spiele, VR-Titel und Early-Access-Games nach Bruttoumsatz 2018 - 4Players.de

Die Liste der Spiele, die 2018 die meisten Einnahmen erzielten, umfasst alle Arten von Einnahmen (Spieleverkäufe, Mikrotransaktionen und Zusatzinhalte). Die daraus resultierende Auflistung ist eine Mischung aus kostenlos spielbaren Spielen und Premiumtiteln.

Platin

Assassin's Creed Odyssey

Civilization 6

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Far Cry 5

Grand Theft Auto 5

Monster Hunter: World

PlayerUnknown's Battlegrounds

Rainbow Six Siege

Rocket League

The Elder Scrolls Online

Warframe

Gold

ARK: Survival Evolved

Assassin's Creed Origins

Black Desert Online

Cities: Skylines

Dead by Daylight

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

Jurassic World Evolution

Kingdom Come: Deliverance

Path of Exile

Stellaris

The Witcher 3: Wild Hunt

Total War: Warhammer 2

Silber

DragonBall FighterZ

Euro Truck Simulator 2

Fallout 4

Final Fantasy 15 Windows Edition

Frostpunk

Ghost Recon Wildlands

No Man's Sky

Raft

SCUM

Shadow of the Tomb Raider

Subnautica

Team Fortress 2

The Forest

War Thunder

Warhammer: Vermintide 2

Platin

Arizona Sunshine

Beat Saber

Fallout 4 VR

GORN

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Job Simulator

Onward

OrbusVR

Pavlov VR

SUPERHOT VR

The Elder Scrolls 5: Skyrim VR

VR Kanojo

Platin

Bless Online

Chinese Parents

Conan Exiles

Dead Cells

Kenshi

Northgard

RimWorld

Rust

Subnautica

The Forest

Wallpaper Engine

Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr

Über 100.000 gleichzeitige Spieler

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Grand Theft Auto 5

Monster Hunter: World

Path of Exile

PlayerUnknown's Battlegrounds

Rainbow Six Siege

Realm Royale

Team Fortress 2

Warframe

Über 50.000 gleichzeitige Spieler

ARK: Survival Evolved

Artifact

Assassin's Creed Odyssey

Atlas

Civilization 5

Civilization 6

Dead by Daylight

Far Cry 5

Farming Simulator 19

Football Manager 2019

Garry's Mod

Jurassic World Evolution

Kingdom Come: Deliverance

No Man's Sky

Payday 2

Rocket League

Rust

SCUM

Stardew Valley

Stellaris

Subnautica

The Scroll Of Taiwu

Warhammer: Vermintide 2

Valve Software hat auf die erfolgreichsten Spiele auf der digitalen Vertriebsplattform 2018 zurückgeblickt . Es folgen Auszüge aus den Top-Listen in den Bereichen "Top-Spiele nach Bruttoumsatz 2018", "Top-VR-Spiele nach Bruttoumsatz 2018", "Top-Spiele nach Early-Access-Launch im Jahr 2018" und "meistgespielte Titel". Die Reihenfolge der aufgeführten Spiele ist alphabetisch (keine Rangliste). Die Einteilung in die Kategorien Platin (1. bis 12. Topseller), Gold (13. bis 24. Topseller), Silber (25. bis 40. Topseller) und Bronze erfolgt nach der Platzierung in der Steam-Gesamtliste. Konkrete Verkaufszahlen wurden nicht genannt.(nach Bruttoumsatz; Quelle Valve: "Auch in diesem Jahr gab es wieder über 1.000 Neuerscheinungen mit Unterstützung für die virtuelle Realität, von denen fast alle (über 900) reine VR-Erfahrungen waren. Zu den VR-Verkaufsschlagern gehörten Neuerscheinungen wie Beat Saber, Blade & Sorcery, Budget Cuts und The Elder Scrolls V: Skyrim VR sowie einige der besten Titel des letzten Jahres wie Fallout 4 VR und Rick and Morty: Virtual Rick-ality. Es gab sogar einige Klassiker, die im dritten Jahr in Folge an der Spitze standen, wie Raw Data und Arizona Sunshine."(Topspiele, die 2018 den Early Access verlassen haben; nach Bruttoumsatz während Early Access und nach Vollveröffentlichung; Quelle Valve: "Um die Spiele, die eine bedeutende Community und Spielerbasis aufgebaut haben, richtig zu erkennen, haben wir eine Reihe von Spielen ausgeschlossen, die nur kurzfristige Spitzenwerte in der Spielerzahl hatten, aufgrund von Werbegeschenken und Verlosungen."