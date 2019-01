Steam: Rückblick auf 2018 und Ausblick auf anstehende Verbesserungen (Steam China, Steam Trust, Events) - 4Players.de

" Auffindbarkeit im Shop : Wir arbeiten an einem neuen Empfehlungssystem, das durch maschinelles Lernen unterstützt wird und Spielern die Spiele zeigt, die ihrem persönlichen Geschmack entsprechen. Algorithmen sind jedoch nur ein Teil unserer Lösung zur besseren Auffindbarkeit. Daher bauen wir die Übertragungs- und Kuratorfunktionen weiter aus und wägen den gesamten Aufbau des Shops ständig ab.

: Wir arbeiten an einem neuen Empfehlungssystem, das durch maschinelles Lernen unterstützt wird und Spielern die Spiele zeigt, die ihrem persönlichen Geschmack entsprechen. Algorithmen sind jedoch nur ein Teil unserer Lösung zur besseren Auffindbarkeit. Daher bauen wir die Übertragungs- und Kuratorfunktionen weiter aus und wägen den gesamten Aufbau des Shops ständig ab. Steam China : Mit Perfect World haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir Steam nach China bringen werden. Hierzu werden wir in den kommenden Monaten mehr Details veröffentlichen.

: Mit Perfect World haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir Steam nach China bringen werden. Hierzu werden wir in den kommenden Monaten mehr Details veröffentlichen. Aktualisierungen an der Steam-Bibliothek : Wir werden einige lang erwartete Änderungen am Steam-Client vornehmen, einschließlich einer überarbeiteten Steam-Bibliothek, die auf der für den Steam-Chat verwendeten Technologie basiert.

: Wir werden einige lang erwartete Änderungen am Steam-Client vornehmen, einschließlich einer überarbeiteten Steam-Bibliothek, die auf der für den Steam-Chat verwendeten Technologie basiert. Neues Eventsystem : Wir aktualisieren das Eventsystem in der Steam Community, sodass Sie in Ihren Spielen interessante Aktivitäten wie Turniere, Streams oder wöchentliche Quests hervorheben können.

: Wir aktualisieren das Eventsystem in der Steam Community, sodass Sie in Ihren Spielen interessante Aktivitäten wie Turniere, Streams oder wöchentliche Quests hervorheben können. Steam.tv : Wir arbeiten daran, http://steam.tv/ über die Übertragung bestimmter Turniere und besonderer Events hinaus zu erweitern, um alle Spiele zu unterstützen.

: Wir arbeiten daran, http://steam.tv/ über die Übertragung bestimmter Turniere und besonderer Events hinaus zu erweitern, um alle Spiele zu unterstützen. Steam Chat : Wir planen eine neue Mobile-App für den Steam-Chat herauszubringen, damit Sie Ihre Lieblings-GIFs jederzeit und überall mit Freunden teilen können.

: Wir planen eine neue Mobile-App für den Steam-Chat herauszubringen, damit Sie Ihre Lieblings-GIFs jederzeit und überall mit Freunden teilen können. Steam Trust : Die Technologie von "Trusted Matchmaking" für CS:GO wird aktualisiert und in eine vollständige Steam-Funktion umgewandelt, die für alle Spiele verfügbar sein wird. Damit stehen Ihnen mehr Informationen zu Verfügung, die Ihnen dabei helfen, Betrüger zu identifizieren.

: Die Technologie von "Trusted Matchmaking" für CS:GO wird aktualisiert und in eine vollständige Steam-Funktion umgewandelt, die für alle Spiele verfügbar sein wird. Damit stehen Ihnen mehr Informationen zu Verfügung, die Ihnen dabei helfen, Betrüger zu identifizieren. Steam PC Café-Programm: Wir werden offiziell ein neues PC Café-Programm veröffentlichen, damit Spieler in Hunderttausenden von PC Cafés weltweit eine gute Erfahrung mit Steam haben."

Valve Software hat auf die digitale Vertriebsplattform Steam im vergangenen Jahr (2018) zurückgeblickt . Basierend auf den Daten verzeichnete die Online-Plattform über 47 Mio. täglich aktive Nutzer, 90 Mio. monatlich aktive Nutzer und 1,6 Mio. neue "Käufer" pro Monat. Zu Spitzenzeiten waren 18,5 Mio. Nutzer gleichzeitig aktiv. Über 30.000 Titel werden derzeit im Shop angeboten.Über die übertragenen Datenmengen schreibt Valve Software : "Seit 2015 bauen und betreiben wir ein eigenes globales privates Netzwerk. Wir arbeiten mit führenden Internetunternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um dieses Netzwerk aufzubauen, das direkt mit 28.000 regionalen und lokalen Netzwerken in 28 Städten in 21 Ländern verbunden ist. Dieses private Netzwerk ermöglicht es uns, Nutzern in mehr als 229 Ländern Spiele anzubieten und Spiele, Sprachchat und andere Daten mit hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz zu übertragen. Unsere Edge-Netzwerkkapazität beträgt jetzt 12 Tbps und steigt von Jahr zu Jahr um 50%. 2018 haben wir mehr als 15 Exabyte (15 Milliarden Gigabyte) Daten an Kunden gesendet. Nur zum Vergleich: der gesamte Datenverkehr des Internets im Jahr 2003 (dem Jahr, in dem wir Steam einführten) wird auf 9,3 Exabyte geschätzt."Zum Support heißt es: "Im Mai 2017 haben wir uns mit dem Zustand des Steam-Supports beschäftigt und unseren Bemühungen, diesen zu verbessern. Zeitgleich haben wir einige Statistiken zu Supportanfragen publik gemacht, um uns selbst zu verpflichten, die Erfahrungen mit dem Kundenservice zu verbessern. Im Jahr 2018 hat der Steam Support über 44 Millionen Supporttickets von Kunden und Entwicklern bearbeitet. Und unsere Unterstützung beschränkt sich nicht nur auf Supporttickets. 2018 hat unser Team für Spielreviews 46.200 Anfragen bearbeitet, 11.111 Spiele (oder Zusatzinhalte) gespielt und 17.448 Shopseiten geprüft."Für 2019 und darüber hinaus sind folgende Verbesserungen und Pläne vorgesehen: