Steam: Gewinner der dritten Steam-Awards: PlayerUnknown's Battlegrounds wird das "Spiel des Jahres 2018" - 4Players.de

Bei Steam sind die Gewinner der dritten Steam-Awards bekannt gegeben worden. Die Preise wurden von der Community gewählt. Im Zuge der Black-Friday-Aktion konnten Steam-Nutzer diverse Spiele nominieren. Die Titel mit den meisten Nominierungen konnten in einem zweiten Schritt dann gewählt werden. Jeder Steam-Nutzer konnte pro Kategorie eine Stimme abgeben.Das "Spiel des Jahres 2018" ist PlayerUnknown's Battlegrounds geworden. Es hat sich gegen Monster Hunter: World Hitman 2 und Assassin's Creed Odyssey durchgesetzt. Zum VR-Spiel des Jahres ist The Elder Scrolls 5: Skyrim VR gewählt worden. Beat Saber , VR Chat, Fallout 4 VR und Superhot VR mussten sich geschlagen geben.Ansonsten läuft bei Steam noch bis zum 11. Februar 2019 um 19 Uhr die Aktion zum neuen Mondjahr (Lunar Sale 2019): "Während Steams Aktion zum neuen Mondjahr erhalten gültige Käufe über 30 Euro automatisch einen Rabatt in Höhe von 5 Euro."Arbeit der Liebe 2018"Dieses Spiel ist bereits seit einer ganzen Weile auf dem Markt. Das Entwicklerteam hat den Schleier seines kreativen Schatzes längst gelüftet, doch als die guten Eltern, die sie sind, feilen sie noch immer an Ihrer Kreation. Dieses Spiel wird bis heute unterstützt und bekommt nach all den Jahren noch immer neue Inhalte.": Grand Theft Auto 5Bester Entwickler 2018"Ob es die Wünsche ihrer Fans waren, das Verlangen etwas wirklich Überraschendes zu erschaffen oder einfach die Einhaltung ihres Versprechens, ein wahrhaft großartiges Spiel zu entwickeln - dieses Studio ist der Spitzenreiter von 2018.": CD Projekt RedBeste Umgebung 2018"All diese gesprächigen Zwischenszenen, all diese Erinnerungen, dass sie wieder ein Gesundheitspaket brauchen. Seien wir ehrlich, Charaktere werden überschätzt. Wie dieser Gewinner veranschaulicht, erzählt eine manchmal atemberaubende Landschaft eine bessere Geschichte als tausend großmäulige Helden.": The Witcher 3: Wild HuntBesser mit Freunden 2018"Es gibt Spiele, die ein besseres Erlebnis bieten, wenn man sie nicht allein spielt. Vielleicht brauchen Sie einen Freund, der Ihnen den Rücken freihält. Vielleicht haben Sie einen Freund, dem Sie einen Dolch in den Rücken stoßen möchten. Wie dem auch sei, wenn man diese Spiele mit Freunden spielt, ist Freude vorprogrammiert.": Rainbow Six SiegeBeste Alternativgeschichte 2018"Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Diejenigen, die sich zwar gut erinnern, sie aber lieber neu erfinden wollen, sind dazu verdammt, diese Auszeichnung für das unterhaltsamste Basteln an den Geschichtsbüchern im Jahr 2018 zu erhalten.": Assassin's Creed OdysseyGrößter Spaß mit einer Maschine 2018"Ob es sich nun um ein Auto, einen Lastwagen, einen Roboter oder ein anderes mechanisiertes Fabrikat handelt, der Gewinner dieses Preises feuerte aus allen Rohren und hat ein unvergessliches Spielerlebnis entwickelt, das durch Maschinen ermöglicht wird.": Rocket League