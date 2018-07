1979 Revolution: Black Friday: Auf Xbox One können Mixer-Zuschauer alle Entscheidungen beeinflussen - 4Players.de

Wenn 1979 Revolution: Black Friday in wenigen Tagen auf Xbox One erscheint, können Spieler das Adventure nicht nur auf Mixer streamen, sondern ihre Zuschauer auch aktiv einbeziehen. Diese können bei allen Entscheidungen nämlich ihre Stimme dafür abgeben, welche Wahl der Protagonist treffen soll - die Option mit den meisten Stimmen wird dann im Spiel. Das haben iNK Stories und Digerati, der Publisher der Konsolen-Umsetzungen, bekannt gemacht."Mixer ist perfekt dafür geeignet den Spielern ein Gemeinschaftsgefühl und auch das zu vermitteln, was bei den in 1979 Revolution: Black Friday dargestellten Ereignissen auf dem Spiel stand", sagt Autor und Regisseur Navid Khonsari über die neue Funktion.Ab 3. August wird der Polit-Thriller für Xbox One erhältlich sein, während die PlayStation-4-Version bereits am 1. August und die Fassung für Nintendo Switch am 2. August veröffentlicht werden.