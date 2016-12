Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: Trailer: Offene Spielwelt im Caligari Sektor - 4Players.de

NeocoreGames hat den Open-World-Trailer zu Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr veröffentlicht. Es ist das dritte Video aus der Inquisitorial-Log-Video-Reihe, welche die wichtigsten Features aus dem Action-Rollenspiel vorstellen soll. Diesmal geht es um die Jagdgebiete, in denen die Feinde der Menschheit bekämpft werden. "Bei der Erschaffung des Caligari Sektors stand vor allem der Wunsch im Vordergrund, den niemals endenden Krieg des 41. Millenniums in einer riesigen, langlebigen und offenen Spielwelt in einer für ein Action RPG beispiellosen Vielseitigkeit zum Leben zu erwecken", heißt es von den Entwicklern.Letztes aktuelles Video: Open-World-Trailer