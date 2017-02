Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: The Founding: Gründerphase mit bezahltem Vorabzugang gestartet - 4Players.de

NeocoreGames hat die "The Founding" genannte Gründerphase mit bezahltem Vorabzugang für PC gestartet. Early Access bei Steam wird nicht verwendet, da die Zielgruppe dort nicht "spezifisch genug" sei, heißt es. Interessierte Spieler können eine (sehr frühe) Version des Action-Rollenspiels im Warhammer-40k-Universum in unterschiedlichen Paket-Varianten kaufen . Neben dem "Throne Agent Pack" mit Alpha- und Betazugang (sowie der Vollversion) für 39,99 Dollar gibt es noch das "Interrogator Pack" mit Soundtrack und Artbook für 79,99 Dollar. Für 299,99 Dollar und 999,99 Dollar sind zwei weitere Pakete erhältlich, die weitere physische Boni bis hin zu einer Studio-Tour umfassen. Die Entwickler wollen jedenfalls regelmäßig Umfragen unter den Alpha- und Beta-Spielern durchführen und auf das Feedback der Spieler reagieren. Den Plan für die nächsten Versionen von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr könnt ihr hier nachlesen Letztes aktuelles Video: The Founding Launch Trailer