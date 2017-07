Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: Alpha-Phase 2.0 eingeläutet; Trailer zeigt das Action-Rollenspiel - 4Players.de

casanoffi schrieb am 20.07.2017 um 20:32 Uhr

Naja, THQ hatte doch die Rechte ^^

Und nebenbei mit Iron Lore Entertainment einen äußerst fähigen Entwickler für ARPGs (Titan Quest) and der Hand.

Nebenbei, was viele nicht wissen:

Iron Lore haben die letzte Erweiterung Soulstorm für Dawn of War entwickelt und nicht Relic.

Im Nachhinein, wirklich schade, dass ILE kein Wh40k-ARPG gemacht haben.

Titan Quest zocke ich heute noch...

Bin echt am überlegen - 40 Euro für den EA finde ich jetzt wirklich nicht viel.