Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: Early-Access-Start des Action-Rollenspiels; Plan bis März 2018 - 4Players.de

Nach sechsmonatiger Zusammenarbeit mit der Community in der Gründungs-Alpha-Phase ist Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr nun auch als Early-Access-Titel auf Steam verfügbar (Preis: 49,99 Euro). Gleichzeitig ist der Patch 0.6.0 veröffentlicht worden, der sowohl die Benutzeroberfläche als auch die Grafik des Action-Rollenspiels verbessert. Das Fortschrittssystem (Power Level System) wird ebenfalls generalüberholt (zum Change-Log ).Im ersten Quartal 2018 (bis März) soll dann die Vollversion an den Start gehen. Bis dahin sollen vier große Inhaltsupdates (Psyker-Klasse, Bosskämpfe, mehr Missionen, Balance, PvP etc.) veröffentlicht werden. Der Plan der Entwickler sieht folgendermaßen aus.Letztes aktuelles Video: Alpha 20 Trailer