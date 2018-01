Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: Bisher größtes Inhaltsupdate mit Psyker & Kampagnenauftakt; Intro-Video

NeocoreGames veröffentlicht heute das bisher größte Inhaltsupdate für die Early-Access-Version von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr zur Vorschau ). Das Update umfasst eine neue Umgebung, die spielbare Charakterklasse Psyker sowie das erste Kapitel der Einzelspieler-Kampagne. "Early Adopter" können somit das Deck der 'Martyr' betreten und ihre Reise als Inquisitor des Imperiums starten. Das erste Kapitel der Einzelspieler-Kampagne dient gleichzeitig als Tutorial und als eine Einführung in düstere Welt von Warhammer 40.000."Der Primaris Pysker Inquisitor verlangt im Vergleich zum Crusader und Assassin Inquisitor eine unterschiedliche Spielweise. Psyker Inquisitoren sind unglaublich stark, sie müssen sich aber ihre Kräfte einteilen, da diese auch gegen Sie eingesetzt werden können. Sie sind in der Lage verheerende Energie aus dem Jenseits zu nutzen, riskieren aber jedes Mal Schaden durch Verdammnis, wenn sie das tun."Darüber hinaus wurden diverse Spielelemente (darunter die Stufenaufstiege) optimiert und viele Bugs gefixt. Die kompletten Patch-Notes findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Campaign Intro