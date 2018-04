Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: Vorbesteller-Boni und Editionen für Konsolen benannt - 4Players.de

Imperiale Dekoration: Zwei Statuen stellen die treuen Untertanen des Imperators dar und zieren die Zentrale des Spiels.

Schädelspur: Diese exklusive Animation lässt hinter dem Spieler flammende Schädel erscheinen - wie Fußabdrücke.

Schädelstaub-Emote: Durch dieses Emote können Spieler sich mit dem Staub der zermahlenen Schädel der Gegner umgeben.

Spiel-Soundtrack (nur für PlayStation-4-Spieler)

Alle Boni der Deluxe Edition

Ein mit Schädeln geschmücktes Steelbook (nur im physischen Handel erhältlich)

Der Seasonpass. Er bietet eine Menge weiterer Inhalte, wie neue Untersuchungen, neue Kampagnen mit zusätzlicher Beute, Gefährten und weitere Emotes.

Neocore und Bigben haben die Vorbesteller-Boni sowie die verschiedenen Editionen (ohne Preisangaben) von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr für PlayStation 4 und Xbox One benannt."Durch die Vorbestellung des Konsolentitels im Handel erhalten die Spieler Zugang zur Außenposten Charybdis-Mission - einer Untersuchung, die mehrere Stunden zusätzliches Gameplay im Herzen eines heruntergekommenen, uralten imperialen Gefängnisses bietet, mit Zugang zu nie zuvor gesehenen Umgebungen mit einzigartigen Charakteristiken", schreibt der Publisher. "Die Digitalfassung des Spiels wird Vorbestellern in Kürze ebenfalls zur Verfügung stehen. Der Bonus dieser Fassung ist ein Servo-Schädel: eine Drohne aus den Schädeln der loyalsten Diener des Imperiums. Als zusätzlichen Bonus können PlayStation-4-Besitzer ein dynamisches Thema mit dem Kathedralschiff Martyr genießen."Deluxe Edition:Imperium Edition:Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr ist ab dem 11. Mai 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Angaben zu den Vorbesteller-Boni und den Editionen auf PC wurden nicht gemacht.Letztes aktuelles Video: Boss System Trailer