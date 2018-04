Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: Veröffentlichung auf Anfang Juni verschoben - 4Players.de

Der Veröffentlichungstermin von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr ist vom 11. Mai 2018 auf den 05. Juni 2018 auf allen Plattformen (PC, PS4 und Xbox One) verschoben worden. In der Ankündigung schreiben die ungarischen Entwickler NeocoreGames: "Um sicherzustellen, dass das erste Action-RPG im Warhammer 40.000-Universum für alle Spieler auf allen Plattformen eine großartige Erfahrung ist, wird noch ein bisschen mehr Zeit für die Entwicklung benötigt."Unsere Vorschau aus dem März 2018 findet ihr hier . Bereits in der letzten Vorschau zu Warhammer 40K: Inquisitor - Martyr konnte das Action-Rollenspiel von Neocore (Incredible Adventures of Van Helsing) einen guten Eindruck hinterlassen. Bei einem Besuch in Hamburg hat uns das Team eine neue Version vorgestellt, einen kleinen Ausblick in die Zukunft gegeben sowie den Release-Termin mitgeteilt. Da zudem die Early-Access-Version auf Steam einen weiteren Patch bekommen hat, werfen wir in einer neuen Vorschau einen frischen Blick auf die Warhammer-Schlachtplatte.Letztes aktuelles Video: Boss System Trailer