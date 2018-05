Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: Konsolenfassungen erscheinen erst im Juli - 4Players.de

Zur Begründung heißt es: "Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr ist ein Titel mit umfassenden, komplexen Spielmechaniken – zu denen unter anderem die rechnerische Erstellung von Karten zählt. Eine solche Spielerfahrung auf Konsolen zu bieten, erweist sich als größere Herausforderung als angenommen, da das Gameplay für die Konsolenspieler komplett neu entworfen werden muss, um zusätzliche, einzigartige Funktionen wie einen lokalen Multiplayer-Modus bieten zu können. Um die bestmögliche Qualität für das Spiel zu gewährleisten, benötigt das Entwicklungsteam einen zusätzlichen Monat, in dem die letzten Details dieses Action-RPGs ausgearbeitet werden."





NeocoreGames und Bigben Interactive haben die Veröffentlichung von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr erneut verschoben. Dieses Mal sind allerdings nur die Konsolenfassungen betroffen. Während die PC-Version des Action-Rollenspiels (zur Vorschau ) nach wie vor am 5. Juni 2018 erscheinen soll, wird der Startschuss auf PS4 und Xbox One erst am 6. Juli erfolgen.Letztes aktuelles Video: Boss System Trailer